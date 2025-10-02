Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Presiden Lee dan PM Singapura Bahas Penguatan Kemitraan Strategis

Write: 2025-11-03 09:05:04Update: 2025-11-03 11:14:00

Presiden Lee dan PM Singapura Bahas Penguatan Kemitraan Strategis

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung mengadakan pertemuan puncak dengan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong untuk membahas upaya dalam memperkuat kerja sama dan hubungan bilateral antara kedua negara.  

Dalam pertemuan yang digelar di Kantor Kepresidenan di Seoul pada Minggu (02/11), Presiden Lee menyampaikan harapannya agar hubungan kedua negara semakin erat melalui kunjungan PM Wong, yang bertepatan dengan peringatan 50 tahun hubungan diplomatik antara Korea Selatan dan Singapura.  

Lee juga menekankan pentingnya pembentukan kemitraan strategis, seraya berharap agar kedua negara yang masing-masing memimpin dalam bidang industri maju dan inovasi di Asia Timur Laut serta Asia Tenggara, dapat bersatu dan membangun kemitraan strategis yang benar-benar gemilang.  

PM Wong pada bagiannya menyambut baik peningkatan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis, dengan menyatakan bahwa kedua negara telah menjadi mitra yang sangat baik selama dekade terakhir melalui perdagangan dan berbagai bentuk pertukaran.  

Wong juga menyoroti potensi kerja sama di sektor industri hijau dan digital, sektor pertumbuhan baru, serta bidang pertahanan dan keamanan.
