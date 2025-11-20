Presiden Lee Gelar KTT dengan Presiden UEA di Abu Dhabi

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung dijadwalkan mengadakan pembicaraan tingkat tinggi dengan Presiden UEA, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan pada Selasa (18/11) ini.Pada hari kedua dari kunjungan kenegaraan tiga harinya di Abu Dhabi, Lee akan menghadiri upacara penyambutan resmi, diikuti pembicaraan tingkat tinggi, penandatanganan nota kesepahaman (MOU), dan jamuan makan siang.KTT tersebut diperkirakan akan berfokus pada penguatan kerja sama antara kedua negara yang memiliki “kemitraan strategis khusus.”Kepala Staf Kepresidenan, Kang Hoon-sik juga telah lebih dulu mengunjungi UEA untuk menyampaikan surat dari presiden dan mengoordinasikan persiapan menjelang KTT.Setelah pembicaraan tingkat tinggi, sebuah acara pertukaran budaya akan digelar di istana kepresidenan UEA.