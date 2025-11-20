Korsel Resmi Gabung Aliansi Penghentian Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara (PPCA)

Photo : YONHAP News

Korea Selatan secara resmi bergabung dengan Aliansi Penghentian Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara (PPCA), sebuah inisiatif internasional yang bertujuan untuk menghapus secara bertahap pembangkit listrik tenaga batu bara.Menteri Iklim, Energi, dan Lingkungan Hidup Korea Selatan, Kim Sung-hwan mengumumkan partisipasi Korea Selatan ke dalam aliansi tersebut di pertemuan tingkat tinggi di Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) di Belém, Brasil.Kim juga memaparkan rencana Korea Selatan untuk memangkas emisi gas rumah kaca sebesar 53 hingga 61 persen dari tingkat tahun 2018 pada tahun 2035.PPCA menyediakan kerangka kerja untuk pertukaran kebijakan, dukungan teknis, dan kerja sama antara pemerintah, otoritas lokal, dan bisnis yang berkomitmen terhadap penghapusan bertahap pembangkit listrik tenaga batu bara.Saat ini, lebih dari 180 entitas di seluruh dunia telah menjadi anggotanya.Pemerintah Korea Selatan sebelumnya telah menegaskan kembali tujuannya untuk menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara pada tahun 2040.