Korsel-Afsel Teken MoU Kerja Sama Industri Pertahanan

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Afrika Selatan telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat hubungan mereka dalam industri pertahanan.Perjanjian tersebut ditandatangani pada Senin (17/11) di kantor akuisisi dan pengadaan pertahanan Afrika Selatan di Pretoria. Penandatanganan dilakukan oleh CEO Kantor Akuisisi Pertahanan Afrika Selatan, Solomzi Mbada dan Duta Besar Korea Selatan untuk Afrika Selatan, Yang Dong-han atas nama Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA).Pihak kedutaan mengatakan, MoU ini akan membuka jalan bagi komite pertahanan gabungan reguler. Melalui komite ini, kedua negara akan meninjau masalah yang sedang berjalan, berbagi pengalaman dalam penelitian dan pengembangan, serta mempromosikan kolaborasi di masa depan dalam bidang tersebut.Seorang juru bicara kedutaan menyatakan bahwa perusahaan pertahanan dan lembaga penelitian kedua negara telah lama bekerja sama dalam penelitian, pengembangan, dan pengujian sistem senjata. Pihak kedutaan berharap MoU tersebut dapat mendorong ekspor pertahanan Korea Selatan ke negara Afrika tersebut.