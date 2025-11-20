Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

G-Dragon Terpilih Sebagai ‘21st Century Best Dresser’ di AS

Write: 2025-11-18 13:57:21Update: 2025-11-18 15:48:09

G-Dragon Terpilih Sebagai ‘21st Century Best Dresser’ di AS

Photo : YONHAP News

Perusahaan manajemen Galaxy Corporation menyatakan bahwa penyanyi Korea Selatan G-Dragon menempati urutan ke-16 dalam daftar "Tokoh Berbusana Terbaik di Abad ke-21" ("21st Century Best Dresser") yang dipilih oleh media busana dan budaya Amerika Serikat, Complex Networks.

G-Dragon merupakan satu-satunya artis asal Asia di dalam daftar tersebut, dan berdampingan dengan tokoh ternama seperti Kanye West, Rihanna, Pharrell Williams, David Beckham, dan lainnya. 

Complex menyatakan bahwa G-Dragon telah lebih dulu menetapkan standar busana sebelum K-pop menimbulkan sensasi besar di dunia. Dia selalu lebih maju dari segi tren dan mode terkini. 

Menurut Complex, hampir 20 tahun berlalu setelah G-Dragon melakukan debutnya, namun dia masih menetapkan 'gaya' dalam K-pop, dan memberikan inspirasi ke seluruh genre agar busana ditangani sebagai cara ekspresi diri sendiri. 

Sejak awal debutnya, gaya busana G-Dragon menarik minat masyarakat, khususnya ketika pergi ke luar negeri di bandara. 

G-Dragon siap melakukan konser penutup dari 'G-DRAGON 2025 WORLD TOUR' di Seoul pada tanggal 12-14 Desember mendatang.
