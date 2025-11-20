Budaya Mention Gyeongju di Medsos Dunia Meningkat Drastis Setelah KTT APEC

Organisasi Pariwisata Korea (KTO) menyatakan hari Selasa(18/11) bahwa penyebutan atau mention terkait 'Gyeongju' meningkat 20 kali lipat setelah pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) 2025.



KTO menganalisis 230 ribu data yang menyebutkan 'Gyeongju' di jejaring sosial dan online dari 22 negara di dunia meliputi Amerika Serikat, Jepang, Thailand, dan lainnya mulai tanggal 27 Oktober hingga 5 November.



Mention paling banyak berasal dari AS dengan 22%, disusul Thailand, Indonesia, Jepang, India, dan negara lainnya.



76% dari penyebutan tersebut bersifat positif, berkaitan dengan aktivitas artis K-Pop seperti pidato sambutan RM dari BTS, pementasan oleh G-Dragon, dan pemandu acara jamuan makan malam resmi oleh Cha Eun-woo.



Perhatian terhadap industri kecantikan dan makanan Korea, K-Beauty dan K-Food, juga turut meningkat.



KTO menyatakan bahwa selain konferensi internasional, KTT APEC juga menjadi ajang festival yang memperkenalkan pesona unik budaya Korea.



Pihaknya akan memanfaatkan hasil analisis tersebut untuk menarik lebih banyak wisatawan asing ke Korea Selatan.