Kantor Kepresidenan Akan Berupaya Meredakan Ketegangan Antar-Korea Menyusul Kritik dari Korut

Photo : YONHAP News

Kantor Kepresidenan Korea Selatan menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan upaya untuk meredakan ketegangan antar-Korea, menyusul kritik yang dilayangkan oleh Korea Utara mengenai perilisan lembar fakta bersama perdagangan dan keamanan Korea-AS pekan lalu.Juru bicara kepresidenan, Kang Yu-jung, menyampaikan pada Selasa (18/11), bahwa pemerintah Korea Selatan tidak memiliki niat bermusuhan atau konfrontatif terhadap Korea Utara, berbeda dengan yang disampaikan oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA).Menurut Kang, kesepakatan antara Seoul dan Washington ditujukan untuk memperkuat keamanan dan menjaga kepentingan nasional, serta menjaga perdamaian dan stabilitas regional.Sebelumnya, KCNA merilis komentar kritis mengenai lembar fakta bersama Korsel-AS, menilainya sebagai bukti baru kebijakan bermusuhan yang ditujukan pada Pyongyang dan aliansi Seoul-Washington yang semakin berbahaya.