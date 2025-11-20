Timnas Korsel Menempati Urutan Kedua Piala Dunia Menembak ISSF 2025

Photo : YONHAP News

Tim nasional Korea Selatan menempati urutan kedua di Piala Dunia Menembak 2025 dari Federasi Olahraga Menembak Internasional (ISSF).Federasi Menembak Korea Selatan menyatakan tim Korea Selatan memperoleh 14 medali, termasuk 7 medali emas, 3 medali perak, dan 4 medali perunggu, dan berhasil menempati posisi kedua.Posisi puncak dipegang oleh China, sementara posisi ketiga dipegang oleh India.Atlet putri Yang Ji-in meraih dua medali emas di dalam pertandingan individu dan beregu nomor pistol 25 meter, sementara atlet Oh Se-hee juga meraih dua medali emas di dalam pertandingan individu dan beregu senapan nomor 50 meter.Khususnya, atlet Ban Hyo-jin, yang masih duduk di bangku SMA, mencatat rekor terbaru Korea dengan skor 255 poin di dalam pertandingan individu nomor senapan angin 10 meter.Tim beregu putra Korea Selatan juga masing-masing meraih medali emas di dalam pertandingan beregu pistol nomor 25 meter dan 50 meter.Korea Selatan kembali membuktikan posisinya sebagai negara kuat di bidang olahraga menembak pada Piala Dunia Menembak 2025 yang menghadirkan 720 orang atlet dari 70 negara di dunia.