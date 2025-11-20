Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Harga Bensin di Seoul Tembus 1.800 Won Dalam 9 Bulan

Write: 2025-11-18 17:00:28Update: 2025-11-18 17:05:14

Harga Bensin di Seoul Tembus 1.800 Won Dalam 9 Bulan

Photo : YONHAP News

Harga bensin di Seoul melampaui kisaran 1.800 won untuk pertama kalinya dalam 9 bulan. 

Menurut portal harga minyak Opinet, yang dikelola oleh Perusahaan Minyak Nasional Korea, harga bensin di stasiun pengisian bahan bakar Seoul pada pukul 15.00 hari Selasa (18/11) mencapai 1.801,0 won per liter, naik 4,27 won dibandingkan sehari sebelumnya. 

Seoul mencatat harga bensin tertinggi dibandingkan wilayah lainnya, melampaui 1.800 won, untuk pertama kalinya dalam sembilan bulan sejak tanggal 6 Februari lalu.

Harga bensin rata-rata di seluruh daerah Korea Selatan mencapai 1.729,66 won, dengan kenaikan 3,65 won. 

Harga penjualan diesel juga mengalami kenaikan. Harga rata-rata diesel di Korea Selatan mencapai 1.636,13 won, atau naik 4,71 won, sementara harga diesel di Seoul mencapai 1.709,75 won dengan kenaikan 5,48 won. 

Harga minyak dalam negeri Korea Selatan mengalami kenaikan selama tiga pekan berturut-turut akibat beberapa faktor seperti peningkatan harga produk petroleum dan harga impor minyak.

Sebelumnya, untuk bulan November pemerintah Korea Selatan telah mengatur tingkat penurunan pajak bahan bakar bensin dari 10% menjadi 7%.
