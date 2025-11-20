Presiden Lee Gelar KTT dengan Presiden UEA di Abu Dhabi

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung mengadakan pembicaraan tingkat tinggi dengan Presiden UEA, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan pada Selasa (18/11) ini.Pada hari kedua dari kunjungan kenegaraan tiga harinya di Abu Dhabi, Lee menghadiri upacara penyambutan resmi, diikuti pembicaraan tingkat tinggi, penandatanganan nota kesepahaman (MOU) di bidang kecerdasan buatan AI dan pertahanan.KTT tersebut berfokus pada hubungan strategis dan penguatan kerja sama antara kedua negara, yang mencakup teknologi canggih, kesehatan dan budaya.Presiden Lee menyatakan bahwa kerja sama antara Korea Selatan dan UEA dapat menciptakan sinergi masa depan yang cerah.Setelah pembicaraan tingkat tinggi, sebuah acara pertukaran budaya akan digelar di istana kepresidenan UEA.