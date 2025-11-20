Presiden Korsel dan Presiden UAE Sepakat Tingkatkan Kemitraan untuk Kemakmuran Bersama

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung mengadakan pembicaraan tingkat tinggi dengan Presiden Uni Emirat Arab (UAE), Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, di Abu Dhabi pada Selasa (18/11).Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 41 menit tersebut, Presiden Lee menekankan bahwa Korea Selatan dan UAE dapat membangun struktur kerja sama masa depan yang melampaui hubungan transaksional dan berbasis kontrak.Presiden Lee menyampaikan bahwa Korea Selatan dan UAE merupakan mitra khusus, sambil menyoroti proyek Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Barakah dan kontribusi Pasukan Akh sebagai contoh utama kerja sama bilateral.Ia menambahkan bahwa kedua negara akan terus memperkuat hubungan kemitraan demi kemakmuran bersama, serta menyatakan komitmen untuk memperluas kerja sama strategis di bidang pertahanan, kecerdasan buatan (AI), energi nuklir, dan kesehatan.Presiden Mohamed menyampaikan ucapan terima kasih atas pemilihan UAE sebagai tujuan pertama kunjungan Presiden Lee ke Timur Tengah.Pemimpin UAE tersebut juga menyatakan harapan untuk memperkuat kerja sama di bidang sains dan teknologi, antariksa, serta AI. Selain itu, ia memuji kontribusi Pasukan Akh dan menegaskan kembali komitmen UAE untuk memperluas kerja sama pertahanan dengan Korea Selatan.