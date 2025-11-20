Korsel dan Qatar Bahas Kerja Sama Pertahanan hingga AI

Photo : YONHAP News

Ketua Majelis Nasional Korea Selatan, Woo Won-shik bertemu dengan Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani untuk membahas kerja sama di bidang pertahanan, energi, kecerdasan buatan (AI), dan sektor lainnya.Dalam pertemuan di Istana Kerajaan Qatar pada Selasa (18/11), Woo menyatakan harapan agar Doha tertarik pada kemajuan industri pertahanan Seoul, mencatat bahwa sistem pertahanan rudal Seoul telah menerima penilaian tinggi.Ia juga mencatat bahwa kedua negara telah mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan di sektor gas alam cair (LNG) selama 30 tahun terakhir dan menyuarakan harapan untuk perluasan kolaborasi di energi terbarukan, termasuk tenaga surya.Woo menekankan ambisi Korea Selatan untuk menjadi salah satu dari tiga kekuatan AI teratas dunia dan menyatakan kesediaan untuk bekerja sama dengan Qatar di bidang teknologi canggih.Sebagai tanggapan, Emir Qatar mengakui kekuatan perusahaan pertahanan Korea Selatan dan mengatakan otoritas terkait Qatar akan meninjau peluang kerja sama dan membagikan hasilnya kepada Seoul.Emir Qatar juga menyatakan harapan agar perusahaan Korea Selatan dapat berpartisipasi dalam tujuan Qatar untuk menghasilkan 30 persen dari total kapasitas energinya dari tenaga surya pada tahun 2030.