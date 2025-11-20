Polisi Korsel Geledah Kantor KT Terkait Dugaan Kebocoran Data

Photo : YONHAP News

Polisi menggerebek kantor operator seluler Korea Selatan, KT di Seoul dan Provinsi Gyeonggi-do sebagai bagian dari penyelidikan atas kebocoran data terbaru di KT.Tim penyelidikan korupsi dan kejahatan ekonomi di Kepolisian Provinsi Gyeonggi Nambu pada Rabu (19/11) mengatakan bahwa penggerebekan sedang berlangsung di tiga lokasi, termasuk kantor KT di Pangyo, Provinsi Gyeonggi-do dan Bangbae-dong, Distrik Seocho-gu, Seoul.Pada Agustus lalu, media keamanan siber yang berbasis di Amerika Serikat (AS), Phrack melaporkan bahwa server KT telah diretas dan para legislator kemudian menyampaikan kecurigaan bahwa KT telah membuang server yang terdampak.Menanggapi hal itu, Kementerian Sains, Informasi, Teknologi dan Komunikasi Korea Selatan meminta polisi menyelidiki apakah KT telah menyerahkan dokumen palsu dan menyembunyikan bukti.Polisi berencana menganalisis barang sitaan untuk menentukan apakah KT secara sengaja menghancurkan server setelah kebocoran data terjadi.