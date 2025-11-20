Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Ekonomi

Presiden Lee Bertemu Pemimpin Bisnis Korsel dan UEA untuk Bahas Kerja Sama Ekonomi

Write: 2025-11-19 12:15:17Update: 2025-11-19 13:34:37

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung dijadwalkan bertemu para pemimpin bisnis dari Korea Selatan dan Uni Emirat Arab (UEA) untuk membahas kerja sama ekonomi bilateral.
 
Menurut kantor kepresidenan, Lee akan menghadiri forum bisnis di Abu Dhabi pada Rabu (19/11) pagi.
 
Setelah pertemuan tingkat tinggi pada Selasa (18/11) dengan Presiden UEA, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Lee diperkirakan akan menyerukan kolaborasi yang lebih dalam di sektor pertahanan, energi, teknologi maju, serta seni dan budaya.
 
Sejumlah eksekutif terkemuka Korea Selatan, termasuk Ketua Samsung Electronics, Lee Jae-yong dan Chairman Hyundai Motor Group, Chung Eui-sun diperkirakan hadir.
 
Pada sore hari, Lee akan mengunjungi unit Akh, kontingen militer Korea Selatan yang ditempatkan di UEA.
 
Kunjungan tersebut menjadi agenda terakhir dari kunjungan kenegaraan tiga hari Lee di UEA sebelum bertolak menuju Mesir.
