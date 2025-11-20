Korsel Kalahkan Ghana dalam Pertandingan Persahabatan Terakhir 2025

Photo : YONHAP News

Korea Selatan mengalahkan Ghana dengan skor 1-0 dalam pertandingan persahabatan sepak bola yang digelar Selasa (18/11).Tim nasional sepak bola, yang dipimpin oleh pelatih kepala Hong Myung-bo, berhasil meraih kemenangan di Stadion Seoul World Cup berkat gol yang dicetak oleh pemain belakang Lee Tae-seok pada babak kedua.Kemenangan atas Ghana sangat penting untuk memastikan undian grup yang menguntungkan untuk Piala Dunia 2026.Meskipun tampil lamban pada babak pertama, tim berhasil mencetak gol pada babak kedua dan mempertahankan keunggulan untuk menutup pertandingan terakhir tahun ini dengan kemenangan.