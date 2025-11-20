Korsel Luncurkan Produk Keuangan Baru yang Menjamin Pokok dan Imbal Hasil Lebih Tinggi

Photo : KBS News

Produk keuangan baru yang menjamin pokok dan juga menawarkan imbal hasil lebih tinggi dibandingkan deposito atau tabungan akan segera diluncurkan.Komisi Jasa Keuangan Korea Selatan akan segera menunjuk perusahaan investasi terpadu dengan modal individu di atas 8 triliun won. Mirae Asset Securities dan Korea Investment & Securities diperkirakan akan menjadi yang pertama ditunjuk.Sistem ini memungkinkan perusahaan sekuritas dengan modal ekuitas 8 triliun won atau lebih untuk menjalankan bisnis pembiayaan perusahaan yang bersifat khusus, seperti pengelolaan rekening investasi terpadu, jika mereka memenuhi persyaratan tertentu.Perubahan terbesar bagi nasabah adalah hadirnya rekening investasi terpadu, atau IMA.IMA serupa dengan reksa dana karena dana yang dititipkan nasabah akan dikelola oleh perusahaan sekuritas dan imbal hasilnya dibayarkan kembali. Namun produk ini juga menyerupai deposito karena pokoknya dijamin.IMA merupakan produk jangka menengah hingga panjang dengan jangka waktu lebih dari satu tahun, yang menjamin pokok dan menargetkan imbal hasil lebih tinggi dari deposito atau tabungan.Perusahaan investasi terpadu diwajibkan menggunakan lebih dari 70 persen dana yang dipercayakan nasabah untuk pembiayaan perusahaan.Meskipun tidak termasuk dalam skema penjaminan simpanan, pokok tetap dijamin karena potensi kerugian investasi ditanggung oleh perusahaan tersebut.Bagi perusahaan sekuritas, skema ini juga menguntungkan karena memungkinkan mereka menghimpun dana besar dari nasabah ritel, sehingga dapat memperkuat kapasitas pembiayaan perusahaan.