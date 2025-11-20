Kapal Selam Pertama Korsel Berhenti Beroperasi Tahun Ini

Photo : YONHAP News / ROK Navy

Kapal selam ROKS Jang Bogo, yang membuka era kapal selam Angkatan Laut Korea Selatan dengan bobot 1.200 ton, memulai pelayaran terakhirnya pada Rabu (19/11). Kapal selam ini akan resmi dipensiunkan pada akhir tahun ini.Kapal selam Jang Bogo, yang mulai dioperasikan pada 1992, akan melakukan pelayaran terakhirnya pada Rabu sore selama dua jam.Kapal selam Jang Bogo akan disambut dengan bunyi sirene dari seluruh kapal selam yang berlabuh di Pangkalan Angkatan Laut Jinhae setelah menyelesaikan pelayaran terakhirnya, sebagai tanda penghormatan atas tugas yang telah dituntaskan.Kapal selam Jang Bogo mulai dibangun pada 1988 di galangan kapal HDW Jerman dan diluncurkan pada 1991. Kemudian, kapal ini diserahkan kepada Angkatan Laut Korea pada 1992 dan resmi bertugas sebagai kapal selam pertama Korea pada Juni 1993.Selama masa beroperasi hingga 2025, kapal selam Jang Bogo telah menempuh pelayaran aman lebih dari sekitar 633 ribu kilometer, setara lebih dari 15 kali keliling bumi.Terlebih lagi, dalam latihan Rim of the Pacific tahun 2004, Jang Bogo menunjukkan kemampuan operasional Angkatan Laut Korea. Dalam simulasi penyerangan terhadap lebih dari 30 kapal, termasuk kapal induk AS, kapal selam ini tidak terdeteksi satu kali pun.