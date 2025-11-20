Dubes Korsel di AS Upayakan Washington Dukung Kebijakan Soal Korut

Photo : YONHAP News

Duta Besar Korea Selatan untuk Amerika Serikat, Kang Kyung-wha, menyatakan akan terus mendukung kebijakan Seoul terkait Korea Utara.Dalam pertemuan dengan para koresponden Korea yang digelar di Washington D.C. pada Selasa (18/11), Duta Besar Kang menyampaikan bahwa pemerintah Korea Selatan bersama AS, akan terus berupaya menciptakan kondisi yang kondusif bagi dialog antar-Korea maupun dialog antara AS dan Korea Utara, dengan berperan sebagai pembawa perdamaian.Kang juga menegaskan bahwa Korea Selatan dan AS, melalui dua kali pertemuan puncak, telah sepakat untuk memperkuat koordinasi demi perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea, serta memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya komunikasi dengan Korea Utara.Ia kemudian menyampaikan bahwa pada akhir Oktober lalu, Korea Selatan dan AS telah menyelesaikan kunjungan timbal balik di tingkat kepala negara. Ia menilai bahwa pertemuan yang menghasilkan kesepakatan di bidang perdagangan, ekonomi, dan keamanan, menandai dimulainya babak baru dalam aliansi antara Seoul dan Washington.Dubes Kang, yang turut hadir dalam dua kali KTT kedua negara, menyatakan keyakinannya bahwa rasa saling percaya yang kuat dan kemauan untuk bekerja sama yang ditunjukkan oleh kedua pemimpin akan menjadi landasan penting bagi perkembangan hubungan Seoul dan Washington ke depan.Seterusnya ia menambahkan bahwa seluruh staf di setiap divisi Kedutaan Besar akan mengerahkan upaya maksimal agar berbagai capaian yang diraih dengan susah payah di garis terdepan diplomasi dengan AS dapat dijalankan tanpa hambatan.