Jaga Momentum Kerja Sama dengan AS, Perbaikan Sistem Visa Jadi Prioritas

Duta Besar Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Jeong Ki-hong, telah mengadakan pertemuan dengan sejumlah pejabat senior Departemen Luar Negeri AS di sela-sela "Forum Diplomasi Publik Korea-Amerika 2025" yang digelar di Washington D.C. pada Selasa (18/11).Menurut Kementerian Luar Negeri di Seoul pada Rabu (19/11), Dubes Jeong bertemu dengan Wakil Menteri Urusan Diplomasi Publik Sarah Rogers dan Asisten Menteri Luar Negeri untuk urusan Asia Timur dan Pasifik, Michael DeSomabre, sebelum dan sesudah forum berlangsung.Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas perluasan kerja sama diplomasi publik antara Korea Selatan dan AS, serta langkah-langkah tindak lanjut terkait situasi di Negara Bagian Georgia.Dalam pertemuan tersebut, Dubes Jeong dan Wakil Menteri Rogers sepakat mengenai pentingnya memperkuat kerangka diplomasi publik yang diperluas secara eksternal berdasarkan kerja sama trilateral Korea Selatan–Amerika Serikat–Jepang.Keduanya juga membahas rencana program yang akan dikaitkan dengan peringatan 250 tahun Kemerdekaan Amerika Serikat tahun depan, serta upaya memperluas pertukaran antar generasi muda di kedua negara.Selama pertemuannya dengan Asisten Menteri DeSomabre, Jeong menekankan bahwa penyelesaian kendala terkait masuknya tenaga kerja perusahaan Korea yang berinvestasi di Amerika, serta perbaikan proses visa, sangat penting untuk menjaga momentum kerja sama antara kedua negara.Sementara itu, dalam forum yang digelar bersama oleh Hudson Institute dan Institut Unifikasi Korea, serta didukung oleh Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Dubes Jeong berdiskusi dengan para pakar dari kedua negara mengenai masa depan aliansi Korea-Amerika, kerja sama ekonomi bilateral, persepsi publik terhadap hubungan kedua negara, serta prospeknya ke depan.