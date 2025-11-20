Korsel Akan Jadi Tuan Rumah KTT G20 pada Tahun 2028

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung mengatakan bahwa Korea Selatan akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada tahun 2028.Selama sesi ketiga KTT G20 tahun ini di Afrika Selatan pada Minggu (23/11), Presiden Lee mengatakan bahwa dengan rasa tanggung jawab yang mendalam, Korea Selatan akan melakukan yang terbaik untuk memastikan G20 semakin mengonsolidasikan perannya sebagai forum utama untuk kerja sama ekonomi internasional.Presiden Lee mengatakan bahwa sebagai salah satu negara pendiri yang membantu membentuk G20, Korea Selatan berkomitmen untuk mengambil alih posisi ketua lagi pada tahun 2028, menandai ulang tahun ke-20 peluncuran KTT tersebut.Presiden Lee juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasihnya yang mendalam kepada Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa atas kepemimpinannya sebagai ketua tahun ini.Para pemimpin G20 mengadopsi deklarasi pada hari pertama KTT pada Sabtu (22/11), menegaskan kembali komitmen mereka terhadap kelanjutan operasi kelompok tersebut dalam semangat multilateralisme, dengan partisipasi yang setara oleh semua anggota dalam semua acara G20, termasuk KTT.Dokumen tersebut juga memastikan bahwa G20 akan diselenggarakan di bawah kepemimpinan AS pada tahun 2026, kepemimpinan Inggris Raya pada tahun 2027, dan akan bertemu lagi di Korea Selatan pada tahun 2028.