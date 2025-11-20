Korsel Komitmen Pimpin Kerja Sama AI Global yang Inklusif

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung mengatakan bahwa Korea Selatan akan bekerja sama erat dengan komunitas internasional untuk membantu mewujudkan "Masyarakat Dasar AI Global" di mana seluruh umat manusia dapat memperoleh manfaat yang setara dari kecerdasan buatan (AI).Presiden Lee menyampaikan janji tersebut pada Minggu (23/11) selama sesi ketiga KTT G20 di Afrika Selatan, sembari menekankan bahwa kemajuan teknologi AI harus memberikan peluang yang setara bagi semua negara dan semua orang.Selama sesi bertema "Masa Depan yang Adil dan Merata untuk Semua," Presiden Lee mengatakan bahwa sebagai ketua Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) tahun ini, Korea Selatan akan berupaya memastikan semangat di balik "Inisiatif AI APEC" meluas melampaui kawasan Asia-Pasifik ke seluruh dunia.Presiden Lee juga menggarisbawahi perlunya membangun rantai pasokan mineral penting yang stabil dan saling menguntungkan, yang memungkinkan negara kaya sumber daya dan negara konsumen berbagi manfaat.Presiden Lee lebih lanjut menekankan bahwa inovasi AI dan penguatan ketahanan dalam rantai pasokan mineral penting harus mengarah pada peluang yang inklusif.