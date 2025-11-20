Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Politik

Presiden Lee Gelar Pertemuan Bilateral dengan PM Jepang dan PM China di Sela KTT G20

Write: 2025-11-24 11:37:12Update: 2025-11-24 12:02:30

Presiden Lee Gelar Pertemuan Bilateral dengan PM Jepang dan PM China di Sela KTT G20

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung mengadakan pertemuan terpisah dengan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi dan Perdana Menteri China, Li Qiang di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Afrika Selatan.

Kantor Kepresidenan Korea Selatan pada Minggu (23/11) mengatakan bahwa Presiden Lee dan PM Takaichi menegaskan kembali pentingnya hubungan bilateral dan perlunya kerja sama yang "berorientasi masa depan".

Kedua pemimpin sepakat untuk melanjutkan kunjungan timbal balik dan memperkuat komunikasi mengenai masalah ekonomi dan keamanan.

Dalam pembicaraan dengan Perdana Menteri China, Presiden Lee menyoroti pemulihan penuh hubungan Korea Selatan–China yang dicapai selama pertemuannya dengan Presiden China, Xi Jinping di Gyeongju dan menyerukan kerja sama yang bermanfaat bagi rakyat kedua negara.

PM Li menggambarkan kunjungan terakhir Presiden Xi ke Korea Selatan sebagai "kesuksesan" dan menyatakan harapan untuk memperdalam kerja sama yang saling menguntungkan dengan Seoul sambil mengembangkan hubungan bilateral dari perspektif jangka panjang.
