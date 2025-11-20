Menang Mutlak Tanpa Kekalahan, An Se-young Juara di Australia Open 2025

Photo : YONHAP News

Atlet bulu tangkis Korea Selatan, An Se-young berhasil meraih gelar kesepuluh tahun ini setelah menang di BWF Australian Open 2025.Di babak final tunggal putri BWF Australian Open 2025 yang digelar di Sydney, Australia pada hari Minggu (23/11), An Se-young mengalahkan atlet Indonesia Putri Kusuma Wardani dengan skor 2-0.An meraih kemenangan setelah bertanding selama 44 menit. Dengan kemenangan ini, An mendapatkan kemenangan mutlak tanpa kekalahan, mulai dari babak 32 besar hingga ke final.Di Final Tur Dunia Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) bulan depan, An Se-young akan berusaha menyamai rekor kemenangan terbanyak dalam satu musim yaitu 11 kemenangan.