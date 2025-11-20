Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Iptek

Peluncuran Keempat Roket Nuri-ho Sudah Mencapai Tahap Akhir

Write: 2025-11-24 14:06:52Update: 2025-11-24 14:08:24

Peluncuran Keempat Roket Nuri-ho Sudah Mencapai Tahap Akhir

Photo : YONHAP News

Persiapan peluncuran roket luar angkasa buatan Korea Selatan, Nuri-ho sudah memasuki tahap akhir.

Roket Nuri-ho juga sudah menyelesaikan pemeriksaan akhir secara teknis pada hari Senin (24/11) dan akan dipindahkan ke tempat peluncur pada Selasa (25/11).

Setelah itu, roket tersebut menjalankan proses dan persiapan yang dibutuhkan dalam peluncuran keempat sampai tanggal 27 November mendatang.

Badan Antariksa Korea (KASA) dan Institut Riset Luar Angkasa Korea (KARI) menyatakan perakitan Nuri-ho untuk peluncuran keempat kali ini ditangani oleh swasta yaitu Hanwha Aerospace.

KARI menyatakan bahwa proses pemeriksaan lebih banyak dilaksanakan dibandingkan persiapan peluncuran roket Nuri-ho sebelumnya untuk menghilangkan kekhawatiran terkait perakitan roket pertama oleh badan swasta. 

Sejak awal walaupun peluncuran hingga tahap ketiga dipimpin oleh KARI, dan prosedur perakitan akhir berjalan lancar tanpa masalah hingga saat ini.
