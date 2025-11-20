Suhu Rata-Rata Musim Dingin Diperkirakan Berfluktuasi Besar

Photo : YONHAP News

Suhu rata-rata musim dingin diperkirakan akan sama seperti biasanya, namun akan ada fluktuasi cuaca, yaitu perubahan suhu dengan rentang yang besar dalam waktu singkat.Menurut prakiraan tiga bulan Badan Meteorologi Korea untuk periode Desember 2025 hingga Februari 2026, suhu pada Desember dan Januari diperkirakan akan berada di sekitar rata-rata musiman, sementara suhu pada Februari diperkirakan akan lebih hangat dari biasanya.Badan meteorologi menjelaskan bahwa sistem tekanan tinggi dapat meningkatkan suhu, tetapi faktor-faktor berupa La Niña yang lemah, hujan salju lebat di Eurasia timur selama musim gugur, dan es laut Arktik yang rendah dapat memperluas tekanan tinggi benua dan membawa gelombang dingin pada bulan Desember dan Januari dengan fluktuasi yang signifikan.Sementara curah hujan diperkirakan mendekati rata-rata, dengan Desember lebih kering dan Februari lebih lembap dari biasanya. Namun diperkirakan, kekeringan musim dingin akan rendah.Suhu permukaan laut di seluruh negara diperkirakan akan di atas rata-rata pada musim dingin ini.