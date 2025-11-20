Bursa Aset Virtual Dunamu dan Naver Financial Akan Merger Hari Kamis

Photo : KBS News

Bursa aset virtual domestik Korea Selatan, Dunamu dan Naver Financial akan mengumumkan rencana merger perusahaan di jumpa pers pada hari Kamis (27/11) mendatang.Dalam rapat dewan direktur pada Rabu (26/11), dua perusahaan tersebut akan memutuskan untuk merger dan menyampaikannya secara resmi melalui jumpa pers yang menghadirkan pejabat tinggi dua perusahaan.Merger dua perusahaan tersebut diperkirakan menunjukkan visi baru untuk menghancurkan batas antara sistem keuangan dan aset virtual.Pihaknya juga akan mengusulkan rencana strategis layanan yang menggabungkan layanan teknologi blockchain dan aset virtual dari Dunamu bersama layanan dari Naver Financial termasuk Naver Pay.Apabila rancangan merger tersebut diloloskan, Dunamu akan menjadi anak perusahaan dari Naver Financial, serta seluruh pemilik saham dari Dunamu akan menjadi pemilik saham dari Naver Financial melalui pertukaran ekuitas saham.Nilai perusahaan Naver Financial dan Dunamu masing-masing dievaluasi sebesar 5 triliun won dan 15 triliun won, sehingga diperkirakan rasio pertukaran ekuitas saham akan menjadi 1 banding 3.Berdasarkan rasio tersebut, Kepala dan Wakil Kepala dari Dunamu akan menjadi pemilik saham terbesar dengan hampir 30 persen ekuitas saham. Namun, ekuitas saham dari pemilik saham terbesar Naver Financial, yaitu Naver diturunkan ke 17 persen dari sebelumnya 69 persen.Akibatnya, merger dua perusahaan tersebut harus diloloskan di melalui pemeriksaan Komisi Perdagangan Adil (FTC).FTC akan memeriksa apakah merger dua perusahaan tidak melanggar hak dari pemilik saham, risiko keuangan akibat penggabungan sistem pembayaran sederhana dan aset virtual dapat diatur tanpa masalah, dan lainnya.