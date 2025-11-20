Korsel Terus Berkomunikasi dengan Jepang dan China untuk Menggelar KTT Tiga Negara

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan terus berkomunikasi dengan pihak terkait mengenai Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) antara Korea Selatan, China, dan Jepang dalam waktu dekat.Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada Senin (24/11) mengatakan bahwa kesepakatan pertemuan ini sudah diputuskan pada Maret lalu, saat Menteri Luar Negeri Korea Selatan, China, dan Jepang menggelar pertemuan ke-11 di Jepang.Rencananya pertemuan berikutnya akan digelar di Jepang pada Januari tahun depan.Namun, konflik antara Jepang dan China semakin serius akibat komentar Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi di hadapan parlemen tanggal 7 November lalu.Sanae mengatakan akan menggunakan hak bela diri kolektif jika suatu kondisi di Taiwan dinilai mengancam kelangsungan hidup bagi warga Jepang.Sebelumnya, Kantor Berita Kyodo Jepang melaporkan bahwa Jepang mengusulkan pembukaan KTT antara Korea Selatan, China, dan Jepang di Jepang pada bulan Januari, namun China menolak usulan tersebut.