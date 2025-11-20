Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Domestik

Mantan PM Han Bersaksi dalam Sidang Darurat Militer untuk Pertama Kali

Write: 2025-11-24 15:38:49Update: 2025-11-24 15:53:50

Mantan PM Han Bersaksi dalam Sidang Darurat Militer untuk Pertama Kali

Photo : YONHAP News

Mantan Perdana Menteri Han Duck-soo, yang didakwa membantu mantan Presiden Yoon Suk Yeol dalam pengumuman status darurat militer pada 3 Desember, bersaksi dalam sidang pemberontakan pada Senin (24/11).

Jaksa memutar rekaman kesaksian Han selama sidang pemakzulan Yoon, di mana ia mengatakan tidak menerima dokumen terkait darurat militer dari mantan presiden, dan mendesaknya terkait dugaan sumpah palsu.
  
Persidangan juga dilanjutkan mengenai dugaan apakah Han membantu pemberontakan.
Pengadilan dijadwalkan menggelar sidang akhir pada Rabu (26/11) sebelum mengumumkan putusan pada Januari.

Dalam sidang terpisah untuk Yoon, mantan Komandan Kontraintelijen Pertahanan Angkatan Darat Yeo In-hyung mengaku di persidangan bahwa ia berlutut menentang ketika mantan presiden mengangkat isu kekuasaan darurat dan hukum darurat militer.

Yeo mengatakan mantan presiden tampaknya tidak memahami realitas angkatan bersenjata, meskipun ia adalah panglima tertinggi mereka, dan bahwa militer tidak dilatih atau dipersiapkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan hukum darurat militer.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >