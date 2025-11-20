Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Seorang Laki-laki Korsel Ditemukan Tewas di dalam Tas Besar di Vietnam

Write: 2025-11-24 16:13:21Update: 2025-11-24 16:16:13

Photo : YONHAP News

Seorang laki-laki Korea Selatan ditemukan tewas di dalam tas besar di dekat kompleks perumahan di Kota Ho Chi Minh, Vietnam. |Polisi setempat langsung menyelidiki kasus tersebut.

Menurut Konsulat Korea Selatan untuk Ho Chi Minh, jenazah laki-laki tersebut ditemukan di dalam tas besar berwarna biru pada hari Minggu (23/11).

Jenazah ditemukan setelah seorang petugas keamanan dan para pejalan kaki melaporkan tas tersebut kepada polisi karena tas itu mengeluarkan bau yang mencurigakan.

Dua laki-laki yang berdiri di sekitar tas tersebut dilaporkan melarikan diri dengan naik taksi setelah orang-orang berkumpul di sekitarnya.

Polisi setempat memverifikasi identitas jenazah tersebut dan juga menangkap dua warga Korea Selatan yang diduga sebagai tersangka dalam kasus ini.

Konsulat Jenderal Korea Selatan untuk Ho Chi Minh mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan dari polisi setempat mengenai informasi korban, dan akan berencana menghubungi keluarga korban yang ditinggalkan untuk memberikan bantuan konsuler yang dibutuhkan.
