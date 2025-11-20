Presiden Lee dan Erdogan Dijadwalkan Bertemu di Turki

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung melakukan kunjungan kenegaraan ke Turki, yang menjadi negara terakhir dalam rangkaian kunjungan ke empat negara di Timur Tengah dan Afrika.Presiden Lee tiba di Bandara Internasional Esenboğa, Ankara, pada Senin (24/11) pagi.Agenda pertama Presiden Lee adalah kunjungan ke makam pendiri Turki, Mustafa Kemal Atatürk. Selanjutnya, ia dijadwalkan bertemu dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan dan menghadiri jamuan kenegaraan.Di hari kedua kunjungannya, Selasa (25/11), Presiden Lee akan berziarah ke Monumen Peringatan Perang Korea, dilanjutkan dengan agenda terakhir di Turki yaitu makan siang dan dialog dengan warga negara Korea Selatan.Sebelumnya, Kepala Kantor Keamanan Nasional Korea Selatan, Wi Sung-lac menyatakan bahwa Turki merupakan salah satu dari empat negara pengirim pasukan dalam Perang Korea sekaligus mitra strategis Korea Selatan.Wi menambahkan bahwa kunjungan kenegaraan Presiden Lee kali ini diharapkan akan menjadi momentum penting untuk memperdalam kerja sama antar kedua negara di bidang pertahanan, energi nuklir, dan bioteknologi, dalam menyambut peringatan 75 tahun Perang Korea pada tahun 2025.