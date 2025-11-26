Korsel-Thailand Sepakat Kembangkan Ekonomi dan Perdamaian Semenanjung Korea

Photo : YONHAP News

Wakil Menteri Luar Negeri Pertama Park Yun-joo dan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Thailand Eksiri Pintaruchi mengadakan Dialog Strategis Korea Selatan dan Thailand di Seoul pada Rabu (26/11).Kedua pihak menyepakati perluasan kerja sama di bidang pertahanan dan industri terkait, serta berjanji untuk memperkuat koordinasi internasional, termasuk kerja sama dengan ASEANAPOL, Badan Kerja Sama Kepolisian ASEAN, dalam menanggapi kejahatan transnasional seperti penipuan daring dan narkoba.Di sektor ekonomi, kedua belah pihak bertekad menyelesaikan dengan cepat negosiasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) antara Korea Selatan dan Thailand.Wakil Menteri Park meminta kerja sama aktif dalam menyelesaikan kesulitan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan Korea Selatan yang beroperasi di Thailand, seperti pembatasan kepemilikan saham asing dan persyaratan rasio pekerjaan bagi warga negara Thailand.Wakil Sekretaris Eksiri menyatakan bahwa Thailand memandang penting investasi asing termasuk Korea Selatan dan berjanji akan meninjau secara aktif isu-isu yang diajukan pihak Korea Selatan.Selain itu, mereka juga sepakat untuk melanjutkan komunikasi strategis mengenai isu-isu regional dan global, termasuk masalah Semenanjung Korea dan kerja sama Korea Selatan dan ASEAN.Selain itu, Wakil Menteri Unifikasi Kim Nam-jung juga bertemu dengan Wakil Sekretaris Eksiri. Kim meminta Thailand dan ASEAN untuk berperan lebih aktif dalam perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea dan sekitarnya dengan memanfaatkan ASEAN Regional Forum (ARF).Wakil Sekretaris Eksiri menyatakan akan memperkuat kerja sama demi perdamaian dan stabilitas abadi di Semenanjung Korea berdasarkan sejarah dan persahabatan kedua negara.