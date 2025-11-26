Presiden Lee Apresiasi Kesuksesan Peluncuran Roket Nuri

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung menyampaikan ucapan selamat atas keberhasilan peluncuran roket luar angkasa Korea, Nuri, yang ke-4.Dalam media sosialnya pada Kamis (27/11), Presiden Lee mengatakan bahwa dirinya sangat terharu karena ini menjadi momen yang membuka lembaran baru dalam sejarah pengembangan luar angkasa Korea Selatan.Presiden Lee menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada para peneliti, pekerja industri terkait, serta warga lokal Goheung, militer, polisi, dan petugas pemadam kebakaran yang telah bekerja keras siang dan malam.Secara khusus, ia menekankan bahwa peluncuran roket ke-4 tersebut merupakan kolaborasi pertama antara pemerintah dan swasta yang berpartisipasi dalam seluruh proses, mulai dari pembuatan, pengoperasian roket, hingga peluncuran roket.Hal ini membuktikan kemandirian ilmu dan teknologi Korea Selatan dan akan menjadi landasan bagi generasi mendatang untuk menghadapi tantangan lebih besar, salah satunya tantangan untuk menjadikan Korea Selatan sebagai 5 negara adidaya luar angkasa secara global.Presiden Lee berjanji bahwa pemerintah akan terus berinvestasi dan mendukung para ilmuwan dan teknisi agar mereka dapat berinovasi secara bebas dan bermartabat.