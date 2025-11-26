Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Belum Ada Laporan Warga Korsel jadi Korban Kebakaran Apartemen di Hong Kong

Write: 2025-11-27 10:18:42Update: 2025-11-27 10:25:45

Photo : YONHAP News

Pemerintah menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada laporan warga Korea Selatan menjadi korban jiwa dalam kebakaran besar di apartemen Hong Kong.

Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri pada Kamis (27/11) mengatakan bahwa belum ada laporan warga Korea Selatan yang menjadi korban kebakaran, namun otoritas Seoul di Hong Kong tetap bekerja sama dengan otoritas setempat untuk memantau situasi.  

Media asing melaporkan kebakaran terjadi sekitar pukul 14.52 waktu setempat pada Rabu (26/11) di kompleks apartemen bertingkat tinggi di kawasan Tai Po, Hong Kong bagian utara. Kebakaran menewaskan setidaknya 44 orang dan 279 orang hilang.

Dengan banyak warga yang masih belum ditemukan dan beberapa terjebak di dalam bangunan, jumlah korban tewas kemungkinan akan meningkat.

Kepolisian setempat telah menyelidiki dan menangkap tiga pria atas dugaan pembunuhan terkait kebakaran.
