Gyeongju Masih Dibanjiri Wisatawan Asing Pasca-APEC

Photo : YONHAP News

Penyelenggaraan KTT APEC di Gyeongju akhir bulan lalu masih memberikan dampak pada pariwisata daerah.Sejumlah tempat wisata seperti Museum Gyeongju dan kawasan Hwangnidan dipadati wisatawan asing pada hari kerja.Kawasan Hwangnidan menjadi populer selama beberapa tahun terakhir karena banyak kafe, restoran, dan penginapan dengan tema modern tradisional.Seorang pegawai restoran menyatakan bahwa jumlah wisatawan khususnya wisatawan asing meningkat setelah KTT APEC.Kue Hwangnam yang menjadi hadiah Presiden Lee Jae Myung kepada Presiden China, Xi Jinping saat KTT APEC masih menjadi daya tarik utama, bahkan pembeli harus menunggu sampai dua jam untuk mendapatkan pesanannya.Di Hotel Hilton Gyeongju tempat Presiden AS Donald Trump menginap selama kunjungannya, menu "Trump Cheeseburger Set" kini sangat populer, 70-80 porsi terjual pada akhir pekan dan 30-40 porsi pada hari kerja dengan harga 35.000 won per set.Dengan semakin kuatnya efek APEC, Gyeongbuk Culture & Tourism Corporation akan mulai menjual paket wisata dua hari satu malam bertema “Gyeongju APEC Trail” pada akhir bulan ini.Selain menyertakan situs wisata terkenal di Gyeongju, paket itu juga mencakup lokasi konferensi, menu makan para pemimpin, serta agenda yang diikuti para Ibu Negara.Pemerintah Provinsi Gyeongbuk dan Kota Gyeongju juga sedang menjalankan kebijakan "Post-APEC" untuk menindaklanjuti meningkatnya perhatian internasional, kunjungan wisatawan, serta minat investasi perusahaan setelah penyelenggaraan KTT tersebut.Gubernur Lee Cheol-woo mengatakan bahwa melalui strategi Post-APEC, Gyeongbuk akan diposisikan sebagai pusat pertukaran budaya global dan destinasi pariwisata budaya utama Korea Selatan.