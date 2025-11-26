Prajurit Korea Selatan Tewas dalam Perang Ukraina, Jenazah Dimakamkan di Kyiv

Photo : YONHAP News

Seorang warga negara Korea Selatan tewas saat bertempur untuk Ukraina dalam perang melawan Rusia.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengumumkan pada Kamis (27/11) bahwa pemakaman untuk individu yang bergabung dengan pasukan sukarelawan Ukraina tersebut telah dilaksanakan pada Selasa (25/11) waktu setempat di Kyiv.Seorang petugas konsuler dari Kedutaan Besar Korea Selatan di Kyiv menghadiri upacara tersebut.Pihak berwenang Ukraina dilaporkan telah memberitahu Korea Selatan tentang kematian dan pengaturan pemakaman.Pemerintah tidak merilis detail pribadi almarhum, tetapi dia dilaporkan berusia 50-an dan tewas dalam pertempuran pada Mei di Donetsk.Sebelumnya, AFP mempublikasikan foto dari Kyiv yang menunjukkan tentara Ukraina berlutut di depan peti mati yang ditutupi bendera Korea Selatan sebagai tanda penghormatan.