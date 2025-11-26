Pemerintah Bentuk Kelompok Kerja dengan Perusahaan Besar untuk Koordinasikan Pasokan GPU

Photo : YONHAP News

Pemerintah telah membentuk kelompok kerja dengan Samsung Electronics dan perusahaan besar lainnya untuk mengoordinasikan pasokan unit pemrosesan grafis (GPU) canggih dari Nvidia.Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi mengumumkan peluncuran tersebut pada Kamis (27/11) di Vertex Hall, Jongno, Seoul.Pada pertemuan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Gyeongju Oktober lalu, Nvidia mengumumkan rencana untuk memasok 260.000 GPU kepada pemerintah Korea Selatan, serta Samsung Electronics, Hyundai Motor, SK Telecom, dan Naver.Pada pertemuan pertama kelompok kerja, perwakilan pemerintah dan bisnis membahas rencana implementasi pasokan GPU.Mereka juga berbagi strategi untuk memperoleh dan memanfaatkan GPU canggih, serta menjajaki cara untuk mempromosikan ekosistem kecerdasan buatan (AI) domestik secara bersama-sama.