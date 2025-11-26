Pengeluaran Konsumsi Riil Rumah Tangga Korsel Menurun 3 Kuartal Berturut-turut

Photo : YONHAP News

Pengeluaran konsumsi riil rumah tangga Korea Selatan pada kuartal ketiga tahun ini menurun 0,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, menandai penurunan selama tiga kuartal berturut-turut.Menurut Hasil Survei Tren Rumah Tangga Kuartal Ketiga 2025 yang dirilis oleh Kementerian Data dan Statistik pada Kamis (27/11), rata-rata pengeluaran konsumsi bulanan rumah tangga pada kuartal ketiga adalah 2.944.000 won, meningkat 1,3% dari kuartal yang sama tahun sebelumnya.Jika disesuaikan dengan inflasi, pengeluaran konsumsi riil tercatat turun 0,7%.Pengeluaran konsumsi riil menunjukkan tren penurunan selama tiga kuartal berturut-turut, kuartal pertama melemah 0,7% dan kuartal kedua turun 1,2%.Penurunan pengeluaran paling menonjol terjadi pada sektor pendidikan melemah 6,3%, rekreasi dan budaya turun 6,1%, serta makanan dan minuman non-alkohol melemah 1,2%.Sementara rata-rata pendapatan bulanan per rumah tangga mencapai 5,439,000 won, meningkat 3,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dan mengalami peningkatan selama sembilan kuartal berturut-turut.Jika disesuaikan dengan inflasi, laju pertumbuhan pendapatan riil tercatat 1,5%.Rata-rata pendapatan yang dapat dibelanjakan per rumah tangga adalah 4.381.000 won, meningkat 4,6% dari periode yang sama tahun lalu.Proporsi pengeluaran konsumsi terhadap pendapatan yang dapat dibelanjakan adalah 67,2%, turun 2,2% poin dari tahun lalu, menandai penurunan selama lima kuartal berturut-turut.