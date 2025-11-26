Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Ekonomi

Pengeluaran Konsumsi Riil Rumah Tangga Korsel Menurun 3 Kuartal Berturut-turut

Write: 2025-11-27 15:09:37Update: 2025-11-27 15:10:34

Pengeluaran Konsumsi Riil Rumah Tangga Korsel Menurun 3 Kuartal Berturut-turut

Photo : YONHAP News

Pengeluaran konsumsi riil rumah tangga Korea Selatan pada kuartal ketiga tahun ini menurun 0,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, menandai penurunan selama tiga kuartal berturut-turut.

Menurut Hasil Survei Tren Rumah Tangga Kuartal Ketiga 2025 yang dirilis oleh Kementerian Data dan Statistik pada Kamis (27/11), rata-rata pengeluaran konsumsi bulanan rumah tangga pada kuartal ketiga adalah 2.944.000 won, meningkat 1,3% dari kuartal yang sama tahun sebelumnya.

Jika disesuaikan dengan inflasi, pengeluaran konsumsi riil tercatat turun 0,7%.
Pengeluaran konsumsi riil menunjukkan tren penurunan selama tiga kuartal berturut-turut, kuartal pertama melemah 0,7% dan kuartal kedua turun 1,2%.

Penurunan pengeluaran paling menonjol terjadi pada sektor pendidikan melemah 6,3%, rekreasi dan budaya turun 6,1%, serta makanan dan minuman non-alkohol melemah 1,2%.

Sementara rata-rata pendapatan bulanan per rumah tangga mencapai 5,439,000 won, meningkat 3,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dan mengalami peningkatan selama sembilan kuartal berturut-turut.

Jika disesuaikan dengan inflasi, laju pertumbuhan pendapatan riil tercatat 1,5%.
Rata-rata pendapatan yang dapat dibelanjakan per rumah tangga adalah 4.381.000 won, meningkat 4,6% dari periode yang sama tahun lalu.

Proporsi pengeluaran konsumsi terhadap pendapatan yang dapat dibelanjakan adalah 67,2%, turun 2,2% poin dari tahun lalu, menandai penurunan selama lima kuartal berturut-turut.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >