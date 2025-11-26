Partai Berkuasa dan Oposisi Korsel Memproses 7 RUU Kesejahteraan Rakyat

Photo : YONHAP News

Partai berkuasa dan oposisi Korea Selatan telah sepakat untuk memproses mosi persetujuan penangkapan anggota DPR Choo Kyung-ho dan tujuh Rancangan Undang-Undang (RUU) kesejahteraan rakyat pada dalam sidang paripurna Kamis (27/11).Hal itu telah disepakati Pemimpin Fraksi Partai Demokrat Korea (DP), Kim Byung-ki dan Pemimpin Fraksi Partai Kekuatan Rakyat (PPP), Song Eon-seok dalam pertemuan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik sebelum sidang paripurna dimulai.Setelah pertemuan tersebut, Wakil Ketua Senior Komite Pengarah Fraksi DP, Moon Jin-seok memberitahukan kepada wartawan bahwa kedua partai sepakat untuk memproses semua RUU Kesejahteraan Rakyat pada Kamis ini, namun tujuh RUU akan diprioritaskan dan sisanya akan diproses bersamaan dengan anggaran belanja negara pada tanggal 2 Desember.Sebelumnya, DP menuntut pengesahan lebih dari 80 RUU Kesejahteraan Rakyat yang telah lolos Komite Hukum, sementara PPP ingin membahas persetujuan penangkapan anggota DPR Chu dari partainya dan penunjukan anggota Komisi Hak Asasi Manusia.Setelah berunding, akhirnya mereka sepakat untuk memproses tujuh RUU pada Kamis ini dan sisanya akan diproses pada sidang paripurna minggu depan.