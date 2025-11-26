Seoul Food in Bangkok 2025 Promosikan K-Food di Thailand

Photo : YONHAP News

Badan Promosi Perdagangan dan Investasi Korea (KOTRA), hari Kamis (27/11) mengumumkan bahwa pihaknya mengadakan acara "Seoul Food in Bangkok 2025" di Bangkok, Thailand, pada 26-28 November untuk mendukung penetrasi K-Food ke pasar ASEAN."Seoul Food Exhibition" yang diadakan di KINTEX pada bulan Juni lalu dengan partisipasi 1.639 perusahaan dari 45 negara telah berkembang menjadi salah satu dari dua pameran makanan terbesar di Asia bersama dengan Food Expo Singapura.Acara "Seoul Food in Bangkok 2025" kali ini akan melibatkan 130 perusahaan makanan domestik Korea Selatan dan sekitar 400 pembeli luar negeri.Berbagai program lainnya juga disiapkan, termasuk pertemuan bisnis B2B dengan pembeli dari Thailand serta wilayah Asia dan Oseania, showcase untuk perusahaan pemenang Seoul Food Awards dan perusahaan pemula ekspor, demo memasak oleh chef Korea, dan pengalaman mencicipi ramen Hangang.Secara khusus, sesi konsultasi ditingkatkan dengan memperkenalkan sistem penerjemah kecerdasan buatan (AI) dan sistem analisis hasil video.Paviliun khusus regional juga dioperasikan, dengan partisipasi dari 20 perusahaan yang berlokasi di daerah Jeolla Selatan dan Gangwon untuk mendukung bisnis lokal.Presiden KOTRA, Kang Kyeong-sung menyampaikan bahwa ASEAN adalah poros utama Global South dan pasar inti untuk memperluas ekspor K-Food. Acara di Thailand diharapkan dapat berkontribusi pada pencapaian rekor ekspor makanan tertinggi tahun ini.