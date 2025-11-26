Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

83 Orang Tewas dalam Kebakaran Apartemen di Hong Kong

Write: 2025-11-28 08:57:19Update: 2025-11-28 10:06:09

83 Orang Tewas dalam Kebakaran Apartemen di Hong Kong

Photo : YONHAP News

Setidaknya 83 orang tewas dan 76 luka-luka dalam kebakaran besar di kompleks apartemen bertingkat tinggi di Hong Kong. Jumlah korban tewas diperkirakan akan terus meningkat karena jumlah laporan orang hilang yang masih banyak serta warga yang terluka parah akibat kebakaran.

Menurut Reuters, AP, South China Morning Post, dan media lainnya, kebakaran terjadi pada pukul 14.51 pada Rabu (26/11) di kompleks apartemen Wang Fuk Court di Distrik Tai Po.

Tujuh dari delapan gedung apartemen di kompleks tersebut terbakar.

Kebakaran di empat gedung berhasil dikendalikan dalam waktu sekitar sepuluh jam, tetapi tiga gedung lainnya terbakar lebih dari 24 jam. 

Dalam konferensi pers sekitar 27 jam setelah kebakaran, Kepala Eksekutif Hong Kong John Lee Ka-chiu mengatakan bahwa kebakaran di tujuh gedung tersebut sudah bisa dikendalikan. 

Kebakaran kali ini masuk dalam kategori terparah sejak penyerahan Hong Kong pada 1997 dan yang paling mematikan sejak 1948, ketika 176 orang tewas dalam kebakaran gudang.
