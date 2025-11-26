Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Ekonomi

Produksi Industri Oktober Turun Tajam, Terbesar dalam 5 Tahun

Write: 2025-11-28 09:29:19Update: 2025-11-28 13:30:27

Produksi Industri Oktober Turun Tajam, Terbesar dalam 5 Tahun

Photo : YONHAP News

Produksi industri dan investasi pada Oktober menurun, sementara konsumsi kembali meningkat setelah 3 bulan menurun. 

Melihat laporan "Tren Aktivitas Industri Oktober 2025" yang dirilis Kementerian Data dan Statistik hari Jumat (28/11), produksi industri nasional keseluruhan turun 2,5 persen dibandingkan bulan sebelumnya. 

Angka ini merupakan penurunan terbesar dalam lebih dari lima tahun, sejak Februari 2020 ketika produksi merosot 2,9 persen.

Produksi sektor manufaktur dan pertambangan turun 4 persen dibanding bulan sebelumnya. Secara rinci, produksi otomotif naik 8,6 persen, sementara produksi semikonduktor merosot 26,5 persen dan komponen elektronik melemah 9 persen.

Produksi sektor jasa turun 0,6 persen, sementara investasi fasilitas merosot 14,1 persen akibat menurunnya belanja untuk mesin produksi semikonduktor dan peralatan transportasi.

Penjualan ritel, salah satu indikator utama konsumsi, menguat 3,5 persen pada Oktober, setelah tiga bulan berturut-turut mengalami penurunan.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >