Warga Asing Punya 104.000 Rumah di Korea Selatan, 56% Milik Warga China

Photo : YONHAP News

Jumlah warga asing yang memiliki rumah di Korea Selatan meningkat. Warga China menyumbang persentase terbesar kepemilikan rumah sampai dengan Juni 2025.Kementerian Tanah, Infrastruktur, dan Transportasi merilis data kepemilikan rumah. Data tersebut menunjukkan jumlah rumah yang dimiliki oleh warga asing mencapai 104.065 unit pada akhir Juni, naik 3,8% dibandingkan Desember tahun lalu.Berdasarkan wilayah, 72,5 persen rumah yang dimiliki oleh warga negara asing berada di wilayah ibu kota Seoul, sementara 27,5 persen berada di wilayah lain.Berdasarkan kewarganegaraan, warga negara China memegang porsi tertinggi sebesar 56,6 persen, atau sekitar 59 ribu unit, diikuti oleh warga negara Amerika Serikat sebesar 21,6 persen dan warga negara Kanada sebesar 6,2 persen.Warga asing menyumbang 0,53% dari total perumahan, dengan 102.477 individu yang memiliki rumah di Korea Selatan.