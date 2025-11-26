Korut Kecam AS, Sebut Ganggu Keseimbangan Strategis Kawasan

Photo : YONHAP News

Korea Utara mengklaim bahwa pergerakan militer Korea Selatan dan Amerika Serikat belakangan ini merusak keseimbangan strategis di kawasan.Pyongyang memperingatkan bahwa jika kedua negara terus menggelar protes yang dianggap mengancam negara-negara di wilayah tersebut, rezim itu akan mengambil langkah “pelaksanaan hak yang diperlukan.”Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) pada Jumat (28/11) mengecam bahwa ketegangan militer AS, yang mereka sebut sebagai “manuver militer sembrono” sejak awal tahun, terus meningkat hingga akhir tahun dan secara serius mengancam stabilitas strategis di Semenanjung Korea dan kawasan sekitarnya.Dalam komentarnya, KCNA juga mempermasalahkan berbagai langkah militer yang dipimpin AS, yang dinilai tidak hanya menargetkan Korea Utara tetapi juga negara-negara seperti China.Media itu juga menyinggung latihan operasi khusus maritim Korea Selatan dan AS yang melibatkan kapal perusak rudal terpadu, helikopter anti-kapal selam, dan pesawat patroli maritim, serta penempatan jet tempur F-16 yang sebelumnya dikerahkan di Pangkalan Angkatan Udara Gunsan dan Misawa di Jepang, dimajukan ke Pangkalan Udara Osan.KCNA juga mengecam latihan anti-kapal selam gabungan Korea Selatan dan AS “Silent Shark” yang digelar di perairan Guam bulan ini, serta pendirian pos militer oleh Korps Marinir AS di Yonaguni, Jepang, dekat Selat Taiwan.Komentar yang dirilis Jumat ini dinilai bertujuan menegaskan bahwa Korea Utara dan China berbagi kepentingan keamanan yang sama, dengan mengaitkan kedua negara sebagai target bersama dari berbagai langkah militer Korea Selatan dan AS yang disebut sebagai upaya mengantisipasi kemungkinan krisis di kawasan.