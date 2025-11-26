Pelaku Pembunuhan Mahasiswa Korea Selatan di Kamboja Ditangkap

Photo : YONHAP News

Kepolisian Kamboja menangkap seorang pelaku yang diduga terlibat dalam penyiksaan dan pembunuhan seorang mahasiswa universitas Korea Selatan pada Kamis (27/11).Seorang diplomat pada Jumat (29/11) mengatakan bahwa polisi telah menangkap seorang warga negara China berinisial Li atas dugaan penyiksaan dan pembunuhan mahasiswa berusia 22 tahun di dekat Gunung Bokor, Provinsi Kampot, pada Agustus lalu.Ia mengatakan tersangka ditangkap saat sedang makan di sebuah restoran di Phnom Penh.Seorang pejabat diplomatik mengonfirmasi penangkapan tersebut tetapi menolak memberikan rincian lebih lanjut karena penyelidikan masih berlanjut.Jenazah mahasiswa tersebut ditemukan dengan tanda-tanda penyiksaan parah pada 8 Agustus, kurang dari sebulan setelah ia memberitahu keluarganya bahwa ia akan berangkat ke Kamboja untuk menghadiri pameran.