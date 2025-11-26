Korsel Berupaya Aktif agar Dialog Korut-AS Segera Dimulai

Photo : YONHAP News

Menteri Unifikasi Korea Selatan Jeong Dong-yeong mengatakan bahwa pemerintah akan terus mendorong langkah aktif dan konstruktif untuk meredakan ketegangan supaya dialog antara Korea Utara dan Amerika Serikat bisa dimulai secepatnya.Menteri Jeong menyampaikan hal itu dalam sambutan yang dibacakan oleh Direktur Kebijakan Unifikasi Kim Byung-dae pada konferensi akademik mengenai upaya mewujudkan Semenanjung Korea yang hidup berdampingan dan bertumbuh bersama pada Jumat (28/11).Ia menambahkan bahwa normalisasi hubungan antara Korea Utara dan komunitas internasional, termasuk hubungan antara Pyongyang dan Washington, merupakan prasyarat penting bagi kemajuan nyata dalam membangun struktur perdamaian di Semenanjung Korea.Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Presiden AS Donald Trump menunjukkan tekad yang kuat untuk memulai dialog dengan Korea Utara, sementara Pyongyang pun mengisyaratkan kemungkinan dimulainya kembali perundingan. Kedua pihak memiliki kebutuhan strategis untuk melanjutkan pembicaraan, sehingga peluang untuk berdialog tetap terbuka.Menteri Jeong menegaskan bahwa pemerintah berupaya membangun hubungan antar-Korea yang damai dan bertumbuh bersama. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah mengambil langkah-langkah seperti menghentikan penyebaran selebaran ke Korea Utara dan siaran pengeras suara di perbatasan.Ia melanjutkan bahwa ke depan, pemerintah akan terus mendorong langkah-langkah nyata untuk meredakan ketegangan dan membangun kembali kepercayaan.