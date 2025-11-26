Korsel-AS Hadapi Bersama Tantangan Semenanjung Korea dan Indo-Pasifik

Photo : YONHAP News

Kevin Kim, Kuasa Usaha ad interim Amerika Serikat untuk Korea Selatan mengatakan bahwa dalam kerja sama Korea Selatan dan AS, yang terpenting adalah menangani tantangan bersama di Semenanjung Korea dan di kawasan Indo-Pasifik.Dalam pidatonya di Forum Aliansi Korea-AS yang diselenggarakan oleh Yayasan Aliansi Korea-AS di Seoul pada Jumat (28/11), Kevin Kim mengatakan, pada akhirnya, yang terpenting adalah memperkuat kemampuan pencegahan di Semenanjung Korea dan kawasan Indo-Pasifik, serta menjaga perdamaian dan keamanan.Ia menambahkan bahwa bagi kedua belah pihak, penting untuk menilai ancaman yang dihadapi secara bersama agar dapat menentukan arah langkah ke depan.Ia juga menekankan bahwa Joint Fact Sheet yang baru-baru ini dirilis usai KTT Korea Selatan dan AS merupakan dokumen yang mencakup berbagai bidang, mulai dari perdagangan, ekonomi, pertahanan, diplomasi hingga visi masa depan bersama kedua negara. Selain urusan kedua negara, Joint Fact Sheet juga memuat visi Semenanjung Korea dan Kawasan Indo-Pasifik.Pernyataan Kevin Kim tersebut dianggap mencerminkan pandangan terbaru Washington bahwa aliansi Korea Selatan dan AS harus berperan menghadapi Korea Utara dan mengimbangi negara-negara seperti China.