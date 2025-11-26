Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Militer Korsel-Kanada Setujui Langkah Penguatan Kolaborasi Pertahanan

Write: 2025-11-28 14:48:35Update: 2025-11-28 14:50:41

Photo : YONHAP News

Ketua Kepala Staf Gabungan Korea Selatan (JCS), Jin Young-seung, melakukan pembicaraan telepon perdana dengan Kepala Staf Pertahanan Kanada Jenderal Jennie Carignan pada Jumat (28/11) untuk membahas penguatan kerja sama militer.

Ketua JCS Jin menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan upaya militer Kanada dalam menjaga perdamaian di Semenanjung Korea dan kawasan Indo-Pasifik sejak Perang Korea.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat kerja sama militer kedua negara melalui pertukaran personel, pembentukan mekanisme konsultasi rutin, serta pelaksanaan latihan bersama.

Kepala Staf Gabungan Korea Selatan menyatakan bahwa kedua pihak telah sepakat untuk semakin mempererat dan mengembangkan kerja sama militer melalui pembicaraan koordinasi tersebut.
