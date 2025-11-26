Presiden Lee Ucapkan Belasungkawa Atas Tragedi Kebakaran di Hong Kong

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung mengucapkan belasungkawa yang mendalam kepada masyarakat Hong Kong atas kebakaran besar yang melanda beberapa gedung bertingkat tinggi di sebuah kompleks apartemen pada Rabu (26/11), yang menewaskan sedikitnya 94 orang.Dalam unggahan di media sosial pada Jumat (28/11), Presiden Lee menyatakan bahwa Korea Selatan dan seluruh dunia turut berduka atas kabar tragis tersebut.Ia juga mendoakan para korban, menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan, dan berharap mereka yang masih dikabarkan hilang dapat segera ditemukan dengan selamat.Selain itu, presiden Lee menyatakan rasa hormat kepada ratusan petugas penyelamat dan relawan yang berjuang mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan lebih banyak orang.Pesan tersebut juga dipublikasikan dalam bahasa Inggris dan Mandarin.