Investigasi Kematian Prajurit Marinir Tuntas dalam 150 Hari

Photo : YONHAP News

Tim penyelidik khusus yang melakukan pemeriksaan terkait kematian seorang prajurit Korps Marinir dalam operasi pencarian di tengah hujan lebat pada 2023 telah menyelesaikan penyelidikannya.Dari hasil pemeriksaan, total 33 orang diserahkan untuk diadili atas dugaan adanya tekanan politik dalam proses penyidikan yang melibatkan mantan Presiden Yoon Suk Yeol, dugaan intervensi penyidikan oleh Badan Penyelidik Pejabat Tinggi, serta kasus pelarian mantan Menteri Pertahanan Lee Jong-sup ke Australia.Di antara mereka, Im Seong-geun, mantan komandan Divisi Infanteri Marinir ke-1, telah didakwa dan ditahan atas tuduhan kelalaian yang menyebabkan kematian dalam kasus tewasnya prajurit Marinir, Lee Myeong-hyeon.Sementara itu, Mantan Presiden Yoon Suk Yeol, mantan Menteri Pertahanan Lee Jong-sup, serta mantan Kepala Kantor Keamanan Nasional Cho Tae-yong didakwa tanpa penahanan atas tuduhan penyalahgunaan wewenang dan sejumlah pelanggaran lainnya.Tim penyidik menyatakan bahwa meskipun masa penyidikan telah berakhir, mereka akan tetap berupaya maksimal dalam mempertahankan dakwaan agar para terdakwa, termasuk mantan Presiden Yoon, dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan tindakan yang dilakukan.