Kebakaran Besar di Hong Kong Padam dalam 43 Jam

Photo : YONHAP News

Upaya pemadaman terhadap kebakaran besar di kompleks apartemen bertingkat tinggi di Hong Kong yang telah menewaskan sedikitnya 94 orang, dinyatakan selesai pada Jumat (28/11), sekitar 43 jam setelah kebakaran mulai terjadi.Seorang juru bicara otoritas Hong Kong mengatakan kepada AFP bahwa pada sekitar pukul 10.18 waktu setempat, api telah sebagian besar padam dan operasi pemadaman dinyatakan selesai.Seperti diketahui, insiden ini terjadi pada Rabu (26/11) di kompleks apartemen Wang Fuk Court di Distrik Tai Po. Kompleks tersebut terdiri atas delapan gedung dengan total 2.000 unit apartemen yang dihuni sekitar 4.600 orang.Kebakaran itu menewaskan sedikitnya 94 orang, termasuk seorang petugas pemadam kebakaran, serta menyebabkan 76 orang lainnya terluka.